قرادة: لو كنت مكان الدبيبة لاستعنت بـ«المخضرم شلقم» خبير الدهاليز والتكتيكات

دعا إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى الاستعانة بـ«خبرات عبد الرحمن شلقم» وزير الخارجية الأسبق، لفهم ملف الغاز، بعد الاتفاقية الموقعة قبل أيام مع تركيا.

كتب قرادة على فيسبوك: ” لو كنت مكان السيد الدبيبة والسيدة المنقوش لكنت استعنت بفريق فني يقوده شخص متمكن ومخضرم كالأستاذ عبد الرحمن شلقم، بتكوينه وإرثه وتجربته السياسية والدبلوماسية والثقافية والتواصلية، مباشرةً ومواكبةً (قضايا: اوزو، الجرف القاري، لوكربي…). فالأستاذ شلقم عاصر وعايش واطلع وعيًا وممارسةً، ولا زال يتابع الأحداث بعين العارف بالتاريخ والعلوم والخبير بالدهاليز والكواليس والمتمرس بالمناورات والتكتيكات. طبعًا متوقع، ستنبري جوقة الطعون والتشفي السياسي، ولا رد هنا إلا إعطاء المثل بالجارة مصر في تعاملها واستفادتها من هيكل وعمرو موسى والبرادعي وبالمثل الجزائر مع الأخضر الإبراهيمي والعمامرة… رغم تبدل الانظمة والحكام” وفق قوله.

وتابع قائلاً: “مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية وبمقارنتها الأولية- تتطلب أولًا ونهايةً رأي سياسي وطني ليبي مدعوم باستشارة فنية جغرافية واقتصادية وقانونية ليبية- وليس ردح كيدي- يمكن ملاحظة أن الخريطة الليبية التركية تعطي مساحات أكبر لليبيا مقابل مساحات مقطوعة حسب العرض منتدى غاز شرق المتوسط” على حد تعبيره.