باستعراضات ومهرجان خطابي .. ليبيا تحتفل بيوم توحيد الشرطة بين أقاليم طرابلس وبرقة وفزان

أحيت البلاد أمس الذكرى الـ58 ليوم الشرطة الوطني، والذي يوافق ذكرى توحيد الشرطة في أقاليم ليبيا برقة، فزان، وطرابلس في الثامن من أكتوبر العام 1964.

وشهدت ساحة ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس، احتفال وزارة الداخلية بيوم الشرطة الوطني، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي. كما حضر الاحتفالية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

استعراضات الشرطة الليبية

وشهد الاحتفال استعراضات من فرق الشرطة الليبية، وقال الدبيبة إن إحياء ذكرى تأسيس الشرطة فرصة للتأكيد للجميع أن المؤسسة الأمنية بخير بعزم قياداتها وأفرادها.

ومن المقرر إقامة العديد من المناشط المتنوعة على مدى أسبوعين، وستتوج بإقامة مهرجان خطابي تكريما لعطاء الشرطة وللتأكيد على أهمية وقيمة العمل الأمني ومساندة المجتمع للشرطة، وفق إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

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أحمـد سوف أول وزير داخلية ليبي

يشار إلى أن أول وزير داخلية ليبي هو أحمد دوس، إذ عين في منصبه في الفترة من 15 ديسمبر 1962 إلى مـارس 1963، ثم تولى الوزارة مجددا لفترات بين 1965 و1969 في حكومـات مـازق والبـدري وونيـس القذافي.

وعمل دوس عضـوا بالجمعية الوطنية التأسيسية 1962، وعضوا بلجنة إعداد الدستور 1962، كما تولي رئاسـة المجلـس التنفيذي فـي ولاية طرابلس، ووزير المواصلات في نهاية عهد حكومة عبد المجيد كعبار 1962.

من الاحتفالات بالذكرى الـ58 ليوم الشرطة الوطني، 8 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من الاحتفالات بالذكرى الـ58 ليوم الشرطة الوطني، 8 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من الاحتفالات بالذكرى الـ58 ليوم الشرطة الوطني، 8 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)