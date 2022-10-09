الداخلية تُعلن فتح التحقيق في حادث مقتل المهاجرين في صبراتة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المنعم العربي، فتح تحقيق في حادثة مقتل المهاجرين في مدينة صبراتة.

وأكّد العربي في تصريحات صحفية، ضبط مديرية الأمن في المدينة لـ 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية يعتقد أنّ لديهم معلومات عن ملابسات الحادثة.

وأوضح العربي أنّ من بين الناجين في الحادثة 6 مهاجرين يحملون الجنسية البنغلاديشية تم إسعافهم من قبل الفرق الطبية، وأنّ وكيل وزارة الداخلية بشير الأمين وجه بإجراء التحقيق الفوري وتكليف عضو نيابة صبراتة بفتح التحقيقات وفق قوله.

واستنكرت بلدية صبراتة وحكماؤها ما جرى بحق المهاجرين قبالة سواحل المدينة واصفين الحادثة بـ«الجريمة البشعة»، وطالبوا الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها وملاحقة الفاعلين.

وكانت 15 جثة لمهاجرين غير قانونيين قد انتشلت قبالة سواحل صبراتة أغلبها متفحمة، حيث قتلوا بعد محاصرتهم بنيران مجموعتين مسلحتين من مهربي البشر وفق مصدر أمني لرويترز .