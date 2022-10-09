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أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حدد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدولار اليوم الأحد 5.039 دينار ليبي، فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 5.280 دينار مقابل الدولار الواحد، وفيما يلي اسعار بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير بالعاصمة طرابلس اليوم الاحد 9 – 10 – 2022 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

1 دولار = 5.280 دينار ليبي

1 يورو = 5.140 دينار ليبي 

1 جنيه استرليني 5.800 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.62 دينار تونسي (في بن قردان)   

حوالات دبي & تركيا = 5.290 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد فهي بين انخفاض وارتفاع بسيط وكانت كما يلي: 

الدولار الامريكي = 5.039 دينار ليبي  

اليورو = 4.9085 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني = 5.5902 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 5.0653 دينار ليبي     

100 ين ياباني = 3.47 دينار ليبي 

الريال السعودي = 1.3411 دينار ليبي 

الدرهم الاماراتي = 1.3719 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 1.5409 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4588 دينار ليبي 

الليرة التركي = 0.2709 دينار ليبي 

الايوان الصيني = 0.7083 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

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