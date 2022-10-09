أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد

حدد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدولار اليوم الأحد 5.039 دينار ليبي، فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 5.280 دينار مقابل الدولار الواحد، وفيما يلي اسعار بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير بالعاصمة طرابلس اليوم الاحد 9 – 10 – 2022 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 5.280 دينار ليبي

1 يورو = 5.140 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.800 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.62 دينار تونسي (في بن قردان)

حوالات دبي & تركيا = 5.290 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد فهي بين انخفاض وارتفاع بسيط وكانت كما يلي:

الدولار الامريكي = 5.039 دينار ليبي

اليورو = 4.9085 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني = 5.5902 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 5.0653 دينار ليبي

100 ين ياباني = 3.47 دينار ليبي

الريال السعودي = 1.3411 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 1.3719 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.5409 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4588 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2709 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.7083 دينار ليبي