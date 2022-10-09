لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية..استئناف طرابلس تلغي مذكرة (سيداو) 

العنوان – طرابلس

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، حورية طرمان مع هيئة الأمم المتحدة لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووقعت طرمان مذكرة (سيداو) في أكتوبر من العام الماضي حيث تنص على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي مارس من العام الجاري أوقفت حكومة الوحدة الوطنية العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة ومنظمة الأمم المتحدة حول اتفاقية المساواة بين الجنسين، وذلك لتجنب أي شبهات.

وشكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 19 أكتوبر 2021، لجنة للتحقيق في المخالفات وأوجه القصور، في مذكرة التفاهم والتي أثارت جدلًا في الشارع الليبي.

وناقش مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التقرير المقدم من

وأكدت وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن رئيسة اللجنة المكلفة بالتحقيق الإداري طرمان صحة الإجراءات التي اتبعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة إداريًا وأن الدولة الليبية متحفظة مسبقًا على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقر المجلس إيقاف العمل بالمذكرة احتياطيًا لتجنب أي شبهات.