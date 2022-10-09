تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى مصراتة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ طائرة عسكرية على الأقل، تابعة لتركيا، نقلت مرتزقة من الفصائل السورية المختلفة إلى ليبيا

وبحسب المرصد، أقلعت الطائرة مساء الأربعاء 5 أكتوبر من مطار العاصمة التركية أنقرة، على متنها مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين جنّدتهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت إلى مدينة مصراتة.

وكانت مجلة “ناشيونال إنترست” قد سلطت يوم 6 (سبتمبر) الضوء على الفساد المستشري وسط المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا في الصراعات الخارجية.

وأشار تقرير للمجلة الأمريكية إلى أنّ هناك مستويات عالية من الكسب غير المشروع في عملية التجنيد، وقيام المرتزقة بامتهان تجارة الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى إرسال فتيان تقل أعمارهم عن (18) عاماً إلى ساحات القتال.