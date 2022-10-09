المنقوش: أتمنى أن تكون شذى بن نبيه ملهمة لكل شباب بلادي

أكدت وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، أنها فخورة بالمبتكرة الليبية شذى بن نبيه، التي وصلت للجولة النهائية من البرنامج الرائد نجوم العلوم، لابتكارها جهاز ذكي لقياس ضغط الدم.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “شذى بن نبيه مبتكرة ليبية وصلت إلى الجولة النهائية من البرنامج الرائد نجوم العلوم، لابتكارها جهاز ذكي لقياس ضغط الدم”.

وأضافت “أنا فخورة بها، وبإنجازها الذي نتطلع لأن يعود بالمنفعة على الإنسانية جمعاء، أتمنى أن تكون شذى ملهمة لكل شباب بلادي من أجل تعزيز بيئة الابتكار والمبادرة”.