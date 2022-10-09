الهلال الأحمر: لم ندلي بتصريحات بشأن سبب وفاة 15 شخصا في صبراتة

أكد الهلال الأحمر الليبي أنه لم يدلي بتصريحات بشأن سبب وفاة الـ 15 شخص الذين تم العثور عليهم عند شواطئ صبراتة.

وبين الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عناصره انتشلوا يوم أمس الأول الجمعة عدد 15 جثة جرى نقلها إلى المركز الصحي المخصص للجثامين بالمدينة.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه لم يدلي بتصريحات بخصوص سبب الوفاة أو وصف الجثث مؤكدة أن هذه الأمور من اختصاص جهات أخرى بالمدينة وليست من اختصاص جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وشدد الهلال الأحمر على حق المهاجرين في الحصول على الحماية والرعاية اللازمة في كافّة الظروف، فكلّ مهاجر إنسان ولكلّ إنسان حق العيش.

وكانت تصريحات نسبت للهلال الأحمر فرع صبراتة تفيد بالعثور على 15 جثة على الأقل على ساحل المدينة، من بينها عدد محترق في قارب وعدد آخر على الشاطئ.