وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بطريق المطار

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري بطريق المطار، جنوب العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وقال مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، في بيان صحفي، إن الحادث وقع ظهر اليوم نتيجه اصطدام مركبتين بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار».

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ارتداد إحدى المركبات على الأخرى بطريق المطار

​وأشار البيان، إلى وقوع الحادث نتيجة «ارتداد إحدى المركبات على الأخرى نتيجة السرعة؛ مما أدى إلى انقلاب السيارتين». وحسب ضابط تحقيق بمرور أبوسليم، فقد توفي شخص واحد، وأُصيب آخر بإصابات خطيرة جراء الحادث.

سيارة محطمة بعد وقوع حادث تصادم بطريق المطار، 9 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)