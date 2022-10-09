فرج: لقاء في طرابلس تمهيدا لوصول باثيلي

الوطن|رصد

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي وعضو مجلس الدولة، موسى فرج، أن عددا من أعضاء الملتقى سيلتقون اليوم مع منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، في طرابلس.

وقال فرج، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه سيشارك في اللقاء عبر تقنية “زوم”، وكذلك العديد من أعضاء الملتقى، مضيفا أن اللقاء يستعرض المشهد السياسي وكيفية وضع خارطة طريق جديدة وسط الجمود الحاصل.

واستبعد فرج أن يحيي اللقاء ملتقى الحوار السياسي من جديد ولكنه تمهيد لقدوم المبعوث الجديد إلى ليبيا عبد الله باثيلي.