وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لمناقشة تطورات الملف الليبي

وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم الأحد قادما من أثينا في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.

وكتب الوزير ديندياس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن زيارته للقاهرة، “إن مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع فى الملف الليبي وقضايا منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد الوزيران شكري وديندياس في اتصال هاتفي يوم الإثنين الماضي على أن “حكومة الوحدة” المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيية في ليبيا، نجلاء المنقوش وقعت مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو في طرابلس مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام.

يشار إلى أن مصر واليونان عارضتا إبرام مذكرتي تفاهيم بشأن ترسيم الحدود والأمن بين تركيا و حكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر عام 2019.