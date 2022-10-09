مدير معرض بنغازي الدولي للكتاب لـ «بوابة إفريقيا»: المعرض يحمل رسائل هامة.. وهذه هي شخصية الدورة

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

09 October, 2022

تستعد مدينة بنغازي لافتتاح معرض بنغازي الدولي للكتاب في دورته الأولى خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 23 أكتوبر الجاري.

وقال مدير معرض بنغازي الدولي للكتاب علي عمر جابر في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن المعرض تنظمه بشكل مباشر مؤسسة برنيق لصحافة والإعلام بالتعاون مع إدارة التوجيه المعنوي وبلدية بنغازي وبشراكة رئيسية مع مصرف ليبيا المركزي، وسيشهد مشاركة 244 دار نشر ليبية وعربية من بينها (سوريا، ولبنان، والأردن، والكويت، ومصر والسودان، وغيرها).

وكشف جابر، أن مصر ستحل ضيف شرف للنسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون شخصية المعرض لهذه الدورة الشاعر أحمد رفيق المهدوي.

وقال جابر، “نتطلع من خلال معرض بنغازي الدولي للكتاب إلى إتاحة الفرصة أمام القارئ الليبي ليكون الكتاب في متناول الجميع، مشيراً إلى أن المعرض يحمل رسائل هامة مفادها التأكيد على أن مدينة بنغازي عادت لممارسة دورها الثقافي المتميز في ليبيا باعتبارها عاصمة الثقافة الليبية، ومنبر للإشعاع الثقافي ومنها انطلقت كل المبادرات الثقافية التي شهدتها ليبيا عبر التاريخ، كما يحمل رسالة بأن بنغازي آمنة مستقرة.

ونوه جابر، بأنه سيتم على هامش المعرض إقامة 26 فعالية أدبية تتنوع ما بين الأمسيات الشعرية والقصصية والندوات وتوقيعات للكتب.