الكاميرات كشفت جريمتها.. ضبط امرأة سرقت 300 ألف دينار من منزل شقيقتها

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على امرأة سرقت 300 ألف دينار من منزل شقيقتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة العروبة من مواطن ضد مجهول سرق المبلغ من منزله، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستطاع أعضاء التحريات التوصل إلى الفاعل وهي شقيقة زوجة الشاكي، بعد معاينة مكان الواقعة وجمع أكبر قدر من المعلومات، إذ كشفت فيديوهات كاميرات المراقبة دخول وخروج المرأة من المنزل، مُستغلة عدم وجود أصحابه، حسب بيان مديرية أمن بنغازي.

المتهمة اعترفت بسرقة المبلغ من منزل شقيقتها

واعترفت المتهمة عقب ضبطها بسرقة مفتاح منزل شقيقتها ودخول للمنزل وسرقتها للمبلغ المالي. وأشارت المتهمة إلى إيداع المبلغ بمنزل إحدى صديقاتها.

وعقب إدلاء المتهمة باعترافاتها، استرجع أعضاء التحريات بالمركز المبلغ المسروق، لتُتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وإيداعها بالحجز القانوني لحين عرضها على النيابة العامة.