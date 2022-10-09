باشاغا: لاصحة لشائعات تشكيل حكومة ثالثة وليس من حق الدبيبة توقيع الاتفاقيات  

العنوان – سرت

نفى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الشائعات المتداولة والتي تتحدث عن تشكيل حكومة ثالثة.

وتابع باشاغا، في تصريحة تلفزيونية أنّ النقاشات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تتمحور حول إنجاز القاعدة الدستورية، وأنّه لا صحة لمفاوضات حول تشكيل حكومة ثالثة.

وأكد رئيس الحكومة أنّه ليس من حق حكومة الوحدة الوطنية بوصفها حكومة منتهية الولاية إبرام أية اتفاقيات أو تعهدات.

وأوضح باشاغا أن هذه الاتفاقية لا تمثل ليبيا، وقال :”أوضحنا وجهة نظرنا من المذكرة بشكل واضح وشفاف ولا نخاف من ذلك”.

ولفت إلى أن هناك قوة خارجية أخرى كانت المانع في دخوله إلى العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أنه لديه تواصلات جيدة مع أغلب القوة العسكرية.

وأشار رئيس الحكومة إلى وجود تجاوب من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن الميزانية المعتمدة، وأنّهم وفروا لهم ميزانية تقدر بمليار ونصف، داعيًا إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي وتحسين السياسة النقدية.

وذكر باشاغا أنّه وفق الإحصائيات الأممية أنّ أكثر من مليون ونصف ليبي تحت خط الفقر بسبب سوء السياسة النقدية وغياب العدالة في توزيع الموارد

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية ووجود محافظات لتقوية المراكز الإدارية والمالية.