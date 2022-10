معزب: دعوات حفتر إلى الانتفاضة ضد الأوضاع في البلاد “فقاعات هواء”

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب دعوات حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) للشعب الليبي إلى الانتفاضة بأنها مجرد فقاعات هواء.

معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “إن هذه رسائل للخارج أكثر منها للداخل، مفادها أنه ما زال موجودًا ويتحكم بالمشهد، خصوصًا بالشرق”.

وأضاف معزب: “أن حفتر يستهدف كرسي الرئاسة، لكنه يدرك أن حظوظه ضعيفة، والخوف أنه إذا استبد به اليأس فقد يقود مجددًا مغامرة عسكرية محدودة، خصوصًا في ظل وجود تباين في الآراء بينه وبين صالح”، لافتًا إلى أن الأخير يملك بالفعل أوراقًا سياسية تمكنه من عقد الصفقات متى رغب مع المتعطشين للسلطة غرب البلاد.

