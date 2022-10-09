الخارجية اليونانية: مصر واليونان يعملان على عودة الاستقرار إلى ليبيا

الوطن|رصد

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن الاتفاق الأخير بين الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا ينتهك قوانين الأمم المتحدة ومقرراتها.

وأكد ديندياس في كلمه القاها خلال لقاءه وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، أن مصر واليونان يعملان على عودة الاستقرار إلى ليبيا وجعل البحر المتوسط منطقة مستقرة.

هذا وأتبع وزير الخارجية اليوناني، أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها، ولا تمثل الشعب الليبي ولا تستطيع توقيع الاتفاقيات الدولية.