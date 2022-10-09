من بينهم إمرأة حامل.. نداء استغاثة من زورق به 200 شخصاً قبالة العجيلات

نشر حساب Alarm Phone، على تويتر أن حوالي 200 شخص معرضين للخطر بالقرب من ليبيا، كانوا بزورق جانح على مقربة من شاطيء العجيلات.

أضاف الحساب: “أفاد الركاب أن البعض سقط في البحر وغرق. لقد فقدنا الاتصال منذ عدة ساعات، وتم تنبيه السلطات – هناك حاجة إلى عملية إنقاذ الآن.”

ولفت إلى أن بعض الأشخاص الموجودون على متن الزورق أكدوا وجود إمرأة في حالة مخاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ غير وشيكة على الرغم من إبلاغ السلطات منذ 5 ساعات، وقامت طائرة وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية أيضًا بالتحليق فوق المنطقة.