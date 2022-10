بوقعيقيص: القضاء الإداري الليبي سيكون له الحكم بالفصل في إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا

ليبيا – أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن القضاء الإداري الليبي سيكون له الحكم بالفصل في إلغاء قرار مذكرة التفاهم بشأن استثمارالطاقة الهيدروكربونية الموقعة بين حكومة تصريف الأعمال ودولة تركيا.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن العقد شريعة المتعاقدين، وكلمة العقد تنصرف إلى كل الاتفاقات، وبعد أن صدرت خارطة طريق جنيف وفيها تحديد مهام السلطة التنفيذية تم فتح باب قبول قوائم الترشح للحكومة، ومن ضمن هذه القوائم كانت قائمة عبد الحميد، وهذا يعني ضمنًا القبول بكل ماجاء في خارطة الطريق وحدود الصلاحيات الممنوحة فيها للحكومة ومنها الالتزام بعدم عقد أي أتفاقات دولية ترتب التزامات طويلة الأجل على ليبيا، وبذلك فإن حكومة الدبيبة قد خالفت شروط تكليفها التي على أساسها وفي حينه تم منحها الثقة من مجلس النواب، ناهيك عن مسائل عديدة أخرى، وفقًا لقولها.

وأضافت بوقعيقيص: “دون أدنى شك سيكون للقضاء الأداري الليبي حكمه الفصل بإلغاء قرار مذكرة التفاهم بشأن استثمار الطاقة الهيدروكربونية بين دولة ليبيا ودولة تركيا، والغد لناظره قريب، وعبارة دولة ليبيا مجاز للأسف”.

