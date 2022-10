البيوضي: لم تعد هناك مبررات لمنع الانتخابات ويجب استكمال المسار الديمقراطي فورًا ودون قيد

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن هناك محاولات لإحياء لجنة 75 وربما تطويرها لتتحول لحوار جديد في ليبيا لينتج سلطة عدمية، والأهم هو إطالة عمر حكومة “الصريرات”.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذا المشروع ينطلق من تقاطع مصالح (فردية) بالدرجة الأولى، واستباقًا لوصول المبعوث الأممي الجديد بدأت آلة الفساد تدوير تروسها ليبقى الوضع البائس لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الانتخابات هي الحل ولم تعد هناك مبررات لمنعها ويجب استكمال العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي فورًا ودون قيد أو شرط، ويجب التفكير جديًا في مسار حقيقي يتجاوز هذه الطبقة الحاكمة.

