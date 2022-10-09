الملف الليبي يتصدر مباحثات مصر واليونان  

العنوان-القاهرة

تصدر الملف الليبي مباحثات مصر واليونان، حيث بحث وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، واليوناني نيكوس دندياس، سبل تعزيز جوانب التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان اليوم، إن “مباحثات موسعة” عقدت اليوم في القاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين تناولت كافة جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الرؤى و”التقديرات” وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان السبت، لوزارة الخارجية اليونانية، فإن تطورات الشأن الليبي وبحر إيجه، ستكون في قلب المباحثات بين الوزيرين.

ومن المتوقع أن يصدر عن شكري ودندياس بيان صحفي مشترك، وفق الوزارة التي نوهت بأن الزيارة تأتي “في إطار العلاقات الاستراتيجية بين اليونان ومصر، والاتصالات المنتظمة بين وزيري الخارجية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

والاثنين الماضي، أكد الوزيران رفض بلادهما إبرام حكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال الطاقة، وقالا إن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.