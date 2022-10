بلدية صبراتة: ليس بمقدورنا أن نواجه أو نوقف عمليات الهجرة غير القانونية

ليبيا – قال عميد بلدية صبراتة “محمد الحسلوك” إن حادثة احتراق المركب الذي يقل مهاجرين غير قانونيين حدثت فجر يوم الجمعة الماضي.

الحسلوك أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن القارب احترق وبداخله 11 مهاجرًا غير قانوني وغرق 4 آخرين تم انتشال جثتهم.

ولفت إلى أن مكونات المدينة من المجلس البلدي صبراتة ومجلس حكماء وأعيان المدينة يدينون ويستنكرون هذه الجريمة التي تتنافى مع القانون والدين الإسلامي والقيم الإنسانية.

وتابع: “ليس بمقدورنا أن نواجه أو نوقف عمليات الهجرة غير القانونية في ظل غياب الدولة وقلة الإمكانيات”.

ونوّه إلى أنه من الصعب على الأجهزة الأمنية السيطرة على 35 كم من الشواطئ؛ لأنها تحتاج إلى تدخل الدولة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية.

كما بيّن أن النيابة العامة ما زالت تحقق في أسباب حريق المركب والطب الشرعي لم يقل كلمته بعد في هذا الحادث المأساوي.

وأفاد أن أغلب الضحايا من جنسيات إفريقية من الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عن طريق ليبيا.

