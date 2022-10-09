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البعثة الأممية: يجب إجراء تحقيق سريع بحادثة قتل طالبي اللجوء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

‏الوطن|رصد 

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة عملية القتل الشنيعة صباح يوم الجمعة، التي راح ضحيتها 15 مهاجرًا وطالب لجوء على الأقل في صبراتة، هذا وتم العثور على 11 جثة متفحمة داخل القارب مع العثور على أربع جثث أخرى في الخارج.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “فيما لم يتم الافصاح عن تفاصيل الحادثة بعد، ورد أن عمليةالقتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين، ودعت البعثة السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وأتبعت البعثة الأمميةهذا الهجوم هو تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا ، والانتهاكات الواسعةلحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة“.

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الوطن الليبية

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