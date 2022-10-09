شلوف: الـ«30 تريليون دولار» من اتفاقية الغاز مع تركيا «وهم»

قال جمال شلوف، الباحث الليبي، إن التركي جهاد يايجي صاحب نظرية الوطن الأزرق والمعروف في أوساط عدة باسم الوهم التركي Yeni Türk yanılgısı والذي تم فصله من رئاسة اركان البحرية في الجيش التركي بمرسوم من الرئيس التركي أردوغان لأسباب غير معلنة زعم في كتابه أن ليبيا جارة تركيا من البحر، وهو ما لم يتحدث عنه أي باحث ليبي أو جرى التفاوض بشأنه في عهد القذافي، كما يزعم البعض.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: «المهم السيد يايجي طلع في قناة تركية بعد توقيع اتفاق الانبطاح النفطي للأتراك من الدبيبيين، وقال إن المساحة المضافة للمياه الليبية في الاتفاق ستحقق أرباح بقيمة 30 تريليون دولار، وإعلام الدبيبه والمجري بهم خلفه قعدوا يتناقلوا الخبر».

وتابع: «حوض غاز اورنغوي في سيبريا، ثاني أكبر حوض غاز في العالم، والمكتشف منذ عام 1966 والذي تبلغ مسافة حوضه من الشمال للجنوب 230 كيلومتر (نفس المسافة تقريبا بين خليج البمبه وجزيرة كريت اليونانية)، تقدر كمية الغاز فيه من 6 تريليون متر مكعب إلي اجمالي 9 تريليون من مجموع الرواسب كأقصى تقدير، وهو ما يمكن تقدير أرباحه بالمجمل بالأسعار المرتفعة فقط هذه الأيام مابين 12-18 تريليون دولار كحد أقصى، علماً بان ما يوجد فعليا ليس حقل غاز من البمبه إلى كريت، ولكن ما يوجد في حوض البمبه الغازي أقل من ذلك بكثير جداً، وفي مياهنا الاقتصادية بدون الاتفاق التركي، ولنا بروحنا وفيه الخير والبركة.»

وواصل قائلاً: «ياريت اللي يسمع معلومة الـ30 تريليون بعد هكي يحطها مع الوهم التركي ليايجي، معلومة ظريفة اخرى ادلى بها السيد يايجي في اللقاء ايضا، أنه قابل وفد شرق ليبيا أثناء زيارته لتركيا، وانه عرض عليهم بالخرائط و بيانات الأبحاث كيف أن الاتفاق سيجلب منافع اقتصادية ضخمة جداً لليبيا، وأن الوفد تغيرت وجهة نظرهم بعد لقائه

ثم استدرك في اللقاء نفسه بأن سفن الأبحاث التركية يجب ان تدخل المنطقة الليبية من الاتفاق بسرعة لأن هذه المنطقة لم تجري فيها أبحاث على الإطلاق».