شكري يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تجاه عدم شرعية حكومة الدبيبة

العنوان-القاهرة

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، المجتمع الدولي بعدم التعامل مع حكومة الوحدة بعد فشلها في مهامها المكلفة بها، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات واضحة تجاه عدم شرعيتها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان اليوم، إن “مباحثات موسعة” عقدت اليوم في القاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين تناولت كافة جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الرؤى و”التقديرات” وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف شكري أنه تم الاتفاق مع اليونان على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وعقد الانتخابات ودعم جهود مجلس النواب دون تدخلات خارجية.

وأكد شكري أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لا تملك أي صلاحيات لتوقيع أي اتفاقيات دولية.