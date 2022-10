التكبالي: حفتر أعلن تضامنه مع حالة السخط التي يستشعرها عموم الليبيين تجاه أوضاعهم المعيشية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي دعوة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الليبيين للانتفاضة بأنها رسالة لإعلان تضامنه مع حالة السخط التي يستشعرها عموم الليبيين تجاه أوضاعهم المعيشية، إلى جانب الانسداد السياسي الراهن إثر فشل المبادرات وكافة الحلول، التي طرحت لإخراج ليبيا من أزماتها.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “إن حفتر يقول باختصار إنه على استعداد لحماية أي تحرك يقرره الشعب، الذي له حرية القرار في شكل التحرك وموعده، لكنه لا يتحدث عن عمل عسكري لمعرفته بأن هذا لم يعد مقبولًا إقليميًا ودوليًا”.

وحول توقعاته لاستجابة الشعب لهذه الدعوة، أوضح التكبالي بالقول: “حتى الآن لا توجد مؤشرات على الاستجابة، لكن لو استمرت الأوضاع دون علاج، أو احتواء لغضب الشباب، فقد يخرج الليبيون من تلقاء أنفسهم، وقد يكون الجيش مؤهلًا بالفعل لاستثمار هذا الزخم بما يخدم البلاد”.

التكبالي أشار إلى أن الاتفاق الأخير مع تركيا استفز جميع الوطنيين؛ لأن هذه الأخيرة حرصت على توقيعه مع حكومة منتهية الولاية، فضلًا عن أنها ستحصل بمقتضاه على كل المنطقة الممتدة من طبرق إلى الخمس، وستشارك بكافة المراحل من استكشاف النفط والغاز للتسويق والتصنيع.

