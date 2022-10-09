غيث: مشاورات توحيد المصرف المركزي وصلت إلى طريق مسدود

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي امراجع غيث أن مشاورات توحيد المصرف المركزي وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف غيث في تصريحاتٍ صحفية: “لا يوجد أي حوار بيننا وبين الصديق الكبير، لأنه لا يريد مجلس الإدارة وهذه مشكلته” متبعًا “كبار التجار يتهربون من إيداع أموالهم في البنوك المحلية، لعدم ثقتهم بالنظام المصرفي“. مشيرًا إلى أن السوق السوداء أصبحت منظمة وموازية،نتيجة لفشل النظام المصرفي من تقديم وتنوع الخدمات.

وأتبع غيث “قرار تعديل سعر الصرف صادر في اجتماع وبنصاب قانوني وعلى المتضرر اللجوء للقضاء“مؤكدًا “كُنا نتمنى حضور الصديق الكبير للاجتماع، ليُصرح برأيه بدلًا من الامتناع عن الإجابة“.

وأكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أنه تم الاتفاق على قرار إعادة النظر في سعر الصرف كل 3 أشهر بشكل دوري، لأن ارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر الوقود والمواد الغذائية، وانعكس ذلك كله على الدول النامية، لافتًا إلى أن سعر الصرف الحالي سُيحقق فائض، إذا تم ترشيد الإنفاق، مؤكدًا أن كثير من المصروفات يمكن التغاضي عنها.

وأكمل غيث أنه لابد من تحرك مجلس النواب، ليكون المصرف المركزي بعيدًا عن التجاذبات ويخدم مصلحه المواطن، مؤكدًا أنه لا وجود لاجتماع للجنة القانونية بمصرف ليبيا المركزي سواء في الشرق أو في الغرب، مشيرًا إلى أن تعديل سعر الصرف سيسري من 16 أكتوبر الجاري حسب نص القرار الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي، متبعًا ” إذا لم يستجب مركزي طرابلس لتعديل سعر الصرف،فسنتخذ عدة إجراءات من شأنها تعميم العمل بالسعر الجديد“.

وختم عضو مجلس الإدارة “من يعترض على القرار فعليه اللجوء للقضاء الليبي، ولن يجد مستندًا يتكئ عليه في رفض تعديل السعر، لأن القرار جاء موافقًا للقوانين المعمول بها“.