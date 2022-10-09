مديرية أمن طرابلس: نبحث عن ذوي طفل مفقود من صبراتة يدعى «ياسين أبوخريص»  

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عن وجود طفل مفقود لديها، متواجد بمركز شرطة غوط الشعال قام بإحضاره مواطن عثر عليه بالطريق العام امام مستشفى الدرن، علما بأن الطفل افاد بإن أسمه (ياسين ربيع أبولقاسم علي ابوخريص) وأنه من سكان مدينة صبراتة وهو يبلغ من العمر تسعة سنوات تقريباً.

أضافت في بيان: “ينوه المكتب الإعلامي بمديرية أمن طرابلس لكل من يتعرف على الطفل أخطار ذويه بتواجده بمركز شرطة غوط الشعال والتواصل مع السيد رئيس المركز عميد / مفتاح الولوال، ونأمل من متابعينا مشاركة المنشور على أوسع نطاق، إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا” .