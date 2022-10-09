ليبيا الان

ديندياس: مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا مرفوضة دوليا  

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-القاهرة

قال وزير الخارجية اليونانية، نيكوس ديندياس، إن مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا غير قانونية ومرفوضة من المجتمع الدولي.  

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان اليوم، إن “مباحثات موسعة” عقدت اليوم في القاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين تناولت كافة جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الرؤى و”التقديرات” وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد، ديندياس، أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها ولا تمثل الشعب الليبي ولا تستطيع توقيع الاتفاقيات الدولية

وأشار، ديندياس، إلى أن مصر واليونان تعملان على عودة الاستقرار إلى ليبيا وجعل البحر المتوسط منطقة مستقرة.

  

 


عدد المشاهدات:
180

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك