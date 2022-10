جهاز الإسعاف والطوارئ: ليس لدينا الإحصائية الكاملة لعدد الجثث بداخل قارب المهاجرين المحترق

ليبيا – قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي” إن جهاز الإسعاف والطوارئ كان قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة صبراتة بوجود جثث متفحمة تعود لمهاجرين غير قانونيين على أحد شواطئ المدينة.

علي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه تم إرسال فريق الإسعاف والطوارئ صبراتة بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر صبراتة.

ولفت إلى أنه تم انتشال 15 جثة مهاجر غير قانوني معظمها محترقة ومتفحمة.

وأوضح أنه ليس لديهم الإحصائية الكاملة لعدد الجثث الموجودة داخل القارب المحترق.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثث لمستشفى صبراتة التعليمي لعرضهم على الطب الشرعي.

