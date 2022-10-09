السفارة الأمريكية تدعو للتحقيق في حادثة مقتل طالبي اللجوء

الوطن|رصد

أدانت السفارة الأمريكية في ليبيا بشدة ما ورد من أنباء عن مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء على الأقل في صبراتة.

ودعت السفارة السلطات الليبية إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم المروع، ومحاكمة المجرمين المتورطين، كنا طالبت بتكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أقصى حد.

وكانت قد أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة عملية القتل الشنيعة صباح يوم الجمعة، التي راح ضحيتها 15 مهاجرًا وطالب لجوء على الأقل في صبراتة.

هذا وتم العثور على 11 جثة متفحمة داخل قارب مع العثور على أربع جثث أخرى في الخارج، بعد اشتباكات بين تجار البشر في صبراته.