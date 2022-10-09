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السايح يناقش الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير مفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم عدداً من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمقر المفوضية، الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

كما استعرض الاجتماع، جملة الإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بالمنظومات الإلكترونية ومن بينها مشروع تطوير مرحلة التحقق من هوية الناخب في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الاجتماع، استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

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«السايح» الخطط المشاريع الخاصة تطوير مفوضية الانتخابات

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صحيفة الساعة 24

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