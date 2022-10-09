إدانة أممية لواقعة الجثث المتفحمة في صبراتة

العنوان-طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية لضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في واقعة العثور على جثث متفحمة لـ15 مهاجرًا في صبراتة الجمعة، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، واصفة الواقعة بأنها عملية قتل شنيعة.

وفي سلسلة تغريدة لها قالت البعثة، اليوم الأحد، أن الهجوم “تذكير صارخ بضعف الحماية التي يعاني منها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا”، و”الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وإجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة”.

وأوضحت البعثة أنه ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين.

ويوم الجمعة، انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب، إثر تلقيها بلاغًا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الليبية فيديو وصورًا لجثث متفحمة قالوا إنها على شاطئ صبراتة، وأخرى لقارب لحظة احتراقه، حيث ظهر الدخان وهو يتصاعد منه، كما نشروا صورًا أخرى لبقاياه بعد احتراقه، وللجثث وهي مرمية على الشاطئ ومحترقة بنسبة كبيرة