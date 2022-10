الشريف: على الغرب الليبي وقف المؤسسات التي تتماهى مع عقيلة وتشميعها بالشمع الأحمر

ليبيا – علق المحلل السياسي من مدينة مصراتة فيصل الشريف على احتمالية انعقاد مؤتمر برلين 3، قائلًا إن برلين 1-2 الذين يريدون أن يبنوا على أطلالهما جلست الأطراف فيهما، وكانا بمعية الدول الإقليمية والدولية المتداخلة بشكل أو بآخر في ليبيا وتعتبر أساس إشكالية ليبيا اليوم؛ لأنها دول متصارعة في ليبيا ولم تقدم حلولًا.

الشريف أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد: “ما الذي قدمته هذه الدول؟ هل احترمنا قرارات مجلس الأمن الخاص بـ 1-2؟ هل احترم عقيلة ومصر هذه الاتفاقيات؟ كانت هناك إشارات تلقوها من الدول ذاتها التي حضرت برلين وكانت تدعي أنها تريد حلول سلمية ولا حل عسكريًا في ليبيا. هذا الهراء لم يعد يغني ويسمن من جوع، اليوم ما الذي لدينا من خيارات ونحن ندرك أن حفتر الذي انتهت به رحلة لليونان يناكف الخيارات الوطنية الداخلية، عقيلة تمكن من القضاء”.

واعتبر أن الأطراف المحلية التي تعرقل التوافقات ما هي إلا بيادق تحركها إطراف إقليمية كمصر التي تصر للحظة وتتحكم في خليفة حفتر وسياسيًا في عقيلة صالح ومصرة على خلط الأوراق والعبث في المشهد الليبي، وهي التي استقبلت الكثير من المؤتمرات على المستوى الدستوري الاقتصادي السياسي، ولم تنجح أي استضافة قامت بها مصر لأي حوارية لليبيين.

كما استطرد: “خطابات المجتمع الدولي وتغريدات السفراء ورؤساء الوزراء وغيرها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي، تسمع كلامًا يعجبك عندما يتحدثون أن الحل في ليبيا الانتخابات، لكن من الواضح أن هناك محاولة لاسترضاء أطماع بعض الدول التي ترغب في مراحل انتقالية جديدة، لهذا تريد أن تذهب لمجلس رئاسي جديد ويكون عقيلة على رأسه ومصر، هذا السيناريو ومحاولة الضحك على الذقون أننا بحاجة لحكومة جديدة تتحرك في كل ليبيا، وهذا كلام عبيط لأننا نعرف من الذي يمنع الحكومة أن تتجول في ليبيا”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ليس جادًا بما يكفي ليساعد الليبيين في مسألة الانتقال للدولة الديمقراطية وإقامة الانتخابات، لافتًا إلى أنه “ليس ضد مؤتمر برلين وليعملوا نسخ متكررة، ولكن عندما نفتقد للمبادرة وعندنا مشروع وطني بإمكاننا أن نجني ثماره بالتالي يجب أن نكون جزء من مشاريع الآخرين”.

وتابع: “عندما ترى أن مؤسسة من مؤسسات الغرب تصدر تعليمات لا يمكن أن تتجاوز هذه التعليمات في الغرب الليبي حيث تتواجد هذه المؤسسات، بينما ترى أن هناك قوانين وقرارات تصدر في الشرق الليبي حيث يهيمن عقيلة وحفتر، والكارثة أنك تجد أن القوانين والقرارات يتم العمل بها في الغرب الليبي في طرابلس العاصمة هناك إشكالية كبيرة”.

وأكد أنه يجب على الغرب الليبي وقف المؤسسات التي تتماهى مع عقيلة صالح ويشمعها بالشمع الأحمر ويتخذ قرارات شجاعة؛ لأن الانهيار والتصدع من الداخل سيكون له آثار، معتقدًا أنه على القوة الوطنية أن تستشعر الخطر الذي يداهم كيان الدولة وإدراك أن عقيلة لم يفشله شيء إلا أن “عدوان حفتر” فشل ولم يستطع أن يطيح بحكومة الوحدة الحالية ومصرف ليبيا المركزي ولا السلطة التنفيذية.

وشدد في ختام حديثه أنه يجب مقاومة هذا الشر وإصلاح البيت الداخلي وتعزيزه في مواجهة عقيلة، حتى لا يخرج عن المبادئ العامة والقضايا الرئيسية غير ذلك كل المؤتمرات واللقاءات لن تحترم إلا القوي.

