البعثة الأممية: لابد من إجراء تحقيق سريع وشفاف في حادثة مقتل 15 مهاجرًا بصبراتة

أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حادثة مقتل 15 من المهاجرين وطالبي اللجوء في صبراتة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، عبر حسابها على “تويتر”:” نُدين بشدة عملية القتل الشنيعة صباح يوم الجمعة، التي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة، وتم العثور على 11 جثة متفحمة داخل القارب مع العثور على أربع جثث أخرى في الخارج”.

وأضافت البعثة:” فيما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الحادثة بعد، ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وأكدت أن هذا الهجوم هو تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة.