باشاغا يعيد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي برئاسته

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسته وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ المصرف المركزي.

ونص القرار رقم (5) لسنة 2022 على أن يعاد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائبه سالم الزادمة، وورزاء التخطيط والمالية والعمل والتأهيل ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة.

وفي العاشر من مايو الماضي، ناقش مجلس النواب مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، وخلص إلى استدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون، وفق ما صرح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق آنذاك.

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وفي 6 سبتمبر 2021، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن يكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس.

وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفق القرار رقم 352 لسنة 2021، هو «صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى استثمار أموال ما يعرف ببرنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها، التي يسهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق عائدًا مناسبًا بموجب التشريعات النافذة».