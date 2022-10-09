المنفي ونائب المشري يبحثان آلية الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

ولم يتمكن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على المدى الأشهر الماضية من التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تسبب غيابها في عرقلة العملية الانتخابية التي جرى تعليقها في ديسمبر 2021.

وكانت قد استضافت كل من القاهرة وجنيف خلال الأشهر الماضية جولات عديدة بين مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، لكن تلك الاجتماعات لم تُتوج بالتوافق.