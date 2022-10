ليبيا – علق الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي على حاجة ليبيا لعقد مؤتمر برلين جديد، متسائللًا: “هل الليبيون بحاجة إلى خلخلة حالة الجمود وكسر حالة الصمت والتآمر التي لا تتوقف؟ هذا ضروري، ومن الواضح أننا عاجزون كمجتمع وشارع وقوة دافعة داخلية عن إسقاط هذه الأجسام المتهالكة والخروج بالمشهد لحالة من حالات الاستقرار، السؤال: هل نحن في حاجة لمؤتمر برلين 3؟ نحن مررنا بسلسلة من المؤتمرات والاجتماعات، ماذا كانت خلاصه هذه المؤتمرات؟ لا حل حقيقة“.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنه عند الحديث عن المؤتمرات الوطنية المحلية، فهناك الانقلابي والمدني، وجمع الأضداد لا يصنع حلًا فقد جمعوا في الصخيرات ونتجت حكومة الوفاق، ونتج أن “المشروع الانقلابي” انطلق من الحد الأدنى للتوافق.

وتابع: “الحل، كيف تصنع حلًا بإمكانه أن ينزل على الواقع؟ عدا ذلك مقاربات محلية ودولية ومصر تفعل ما تشاء وفرنسا والفاغنر هكذا لا نقدم حلًا. المجتمع الدولي قارب الازمة بشكل عبثي ويكرر نفسه، إما يعاني من حالة من اللامبالية والتكلس العقلي او أنه متآمر بكل أطرافه، كيف نقارب الحل ونسقط عليه ويكون جديًا؟ يجب أن نقلم فيه أظافر الانقلاب، منطق الاسترضاء واحتواء المشروع الانقلابي نتحدث عن استمرار الأزمة وبقاء المجتمع مكبلًا وإبقاء ليبيا في حالة اللااستقرار”.

كما أردف: “من الممكن أن يجرى مؤتمر برلين، الإجرائية ليس هناك لها عوائق، مؤتمر برلين 3 أطراف دولية التأمت على أطراف محددة ولا أعتقد أنه سينتج عنه شيء جديد”.

ورأى أن الفكرة هي إعادة تجديد العزيمة والالتزام الدولي، عدا ذلك ليس له توصيات أخرى، مضيفًا: “اليوم كيف نقارب الحل بجدية وعزم وأدوات للحل وقادر على أن يصنع واقع جديد، إعادة إنتاج الحالة المتردية عبر أسماء وأشكال جديدة لا يمثل حلًا، السؤال أن نقارب الحل بأدوات ممكنة للحل”.

واختتم بالقول: “هل نحن الآن حقيقة بحاجة لانتخابات رئاسية؟ وهل تمثل حلًا؟ هل على الساحة من يمتلك القدرة على أن يمثل رئيسًا واحدًا موحدًا للبلد؟ هذه أسئلة جوهرية، والفكرة أن نقدم حلولًا واقعية”.

Shares

The post البخبخي: منطق الاسترضاء واحتواء المشروع الانقلابي سيطيل الأزمة.. ويجب أن نقلم أظافر الانقلاب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية