شلوف: ضابط تركي روّج لوهم الـ”30 تريليون دولار” من الاتفاقية مع تركيا

الوطن|رصد

قال الباحث الليبي، جمال شلوف، إنّ التركي جهاد يايجي الذي تم فصله من رئاسة أركان البحرية في الجيش التركي بمرسوم من الرئيس التركي أردوغان لأسباب غير معلنة كان قد عبّر في كتابه عن “نظرية الوطن الأزرق” أنّ ليبيا جارة تركيا، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر لم يسبق أنّ تحدّث به أي باحث ليبي، أو نوقش في عهد القذافي، كما يزعم البعض.

وأضاف شلوف، عبر حسابه على الفيسبوك، أنّ التركي يايجي قال إنّ المساحة المضافة للمياه الليبية في الاتفاق ستحقق أرباح بقيمة 30 تريليون دولار عبر لقاء متلفز معه في إحدى القنوات التركية، ليتناقل إعلام الدبيبة الخبر.

وتابع شلوف: “حوض غاز اورنغوي في سيبريا، ثاني أكبر حوض غاز في العالم، والمكتشف منذ عام 1966 والذي تبلغ مسافة حوضه من الشمال للجنوب 230 كيلومتر (نفس المسافة تقريبا بين خليج البمبه وجزيرة كريت اليونانية)، تقدر كمية الغاز فيه من 6 تريليون متر مكعب إلي اجمالي 9 تريليون من مجموع الرواسب كأقصى تقدير، وهو ما يمكن تقدير أرباحه بالمجمل بالأسعار المرتفعة فقط هذه الأيام مابين 12-18 تريليون دولار كحد أقصى، علماً بان ما يوجد فعليا ليس حقل غاز من البمبه إلى كريت، ولكن ما يوجد في حوض البمبه الغازي أقل من ذلك بكثير جداً، وفي مياهنا الاقتصادية بدون الاتفاق التركي، ولنا بروحنا وفيه الخير والبركة”.

وعقّب شلوف أنّ معلومة الـ30 تريليون عبارة عن وهم تركي، وأنّ اللقاء الذي زعمه يايجي مع وفد شرق ليبيا لعرض البيانات والخرائط التي توضح المنافع الاقتصادية التي سيجرها الاتفاق لليبيا، والحث على ضرورة دخول السفن التركية إلى المنطقة الليبية لاستكمال الأبحاث هي مجرد معلومات ظريفة ومضحكة.