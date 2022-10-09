السفارة الأمريكية تطالب بفتح تحقيق في واقعة الجثث المتفحمة في صبراتة

العنوان-طرابلس

طالبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، السلطات إلى التحقيق في مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء بمدينة صبراتة، مشددة على ضرورة محاكمة المتورطين في هذا الهجوم وتكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

وجاء ذلك في تغريدة لها بعد مشاركة بيان أصدرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن الحادث الذي وقع قبل يومين.

وأدانت السفارة بشدة ما ورد من أنباء عن مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء على الأقل في صبراتة.

ودعت السفارة السلطات الليبية إلى التحقيق بسرعة في هذا الهجوم المروع، ومحاكمة المجرمين المتورطين، كذلك تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أقصى حد.

وفي وقت سابق اليوم، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية لضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في واقعة العثور على جثث متفحمة لـ15 مهاجرًا في صبراتة الجمعة، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، واصفة الواقعة بأنها عملية قتل شنيعة.

ويوم الجمعة، انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب، إثر تلقيها بلاغًا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الليبية فيديو وصورًا لجثث متفحمة قالوا إنها على شاطئ صبراتة، وأخرى لقارب لحظة احتراقه، حيث ظهر الدخان وهو يتصاعد منه، كما نشروا صورًا أخرى لبقاياه بعد احتراقه، وللجثث وهي مرمية على الشاطئ ومحترقة بنسبة كبيرة