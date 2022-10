سميو: المركزي أعطى الموافقة على فتح الاعتمادات الخاصة بتوريد التطعيمات الروتينية

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات عبدالباسط سميو أن مصرف ليبيا المركزي أعطى الموافقة على فتح الاعتمادات الخاصة بتوريد التطعيمات الروتينية والمدرسية بالكامل.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” الأحد، أشار إلى أن التطعيمات ستصل خلال الأسبوع المقبل عقب إجراءات الشحن الخارجي ومراجعة مركز الرقابة على الأدوية والأغذية.

وأضاف سميو: “بعد وصول التطعيمات سوف يتم توزيعها على كافة مراكز التطعيمات”.

