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موقع المونيتور الأمريكي يتوقع اضطراب إقليمي حول الملف الليبـي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

رجح موقع المونيتور الأمريكي مواجهة تركيا لرد فعل معاكس في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد توقيعها لاتفاق مثير للجدل للتنقيب عن الطاقة مع الحكومة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح الموقع أنّ نذر الاضطراب الإقليمي حول الملف الليبـي عبّرت عنه مصر واليونان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وتهدّد بنسف التقارب الذي حصل مؤخرا بين أنقرة وشرق البلاد، بما في ذلك موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أبدى رفضا قاطعا للاتفاقية التركية الليبيـة الأخيرة.

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الوطن الليبية

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