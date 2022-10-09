وزارة العمل تبحث تدريب وتشغيل الباحثين عن عمل في منطقة البريقة

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ناقش وزير العمل والتأهيل – ووزير الخدمة المدنية المُكلف ، علي العابد، رفقة أعيان وحكماء منطقة البريقة، خطوات تفعيل التنمية المكانية في مناطق إنتاج النفط والغاز.

المكتب الإعلامي للوزارة، أوضح في بيان له عبر منصته الرسمية، فيسبوك، أن المجتمعين بحثوا آليات تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في البريقة والمناطق المجاورة لها، وذلك عبر الاستفادة من مراكز التدريب بالمنطقة؛ لإطلاق برامج تدريبة تخصُصية في عدد من مجالات العمل التي يحتاجها سوق العمل.

كما أكد الطرفان على ضرورة تنظيم سوق العمل وإقامة حملات تفتيشية لضبط المُخالفات فيما يتعلقُ بالتوظيف والتشغيل، وذلك لضمان تمكين الباحثين عن عمل.

وخلُص الاجتماع حول التأكيد على ضرورة منح الأولوية لملف الإفراجات المالية والملاكات الوظيفية للقطاعات الخدمية بالمنطقة، وفقًا لنص البيان.