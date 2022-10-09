وصول 836 سيارة إلى ميناء مصراتة قادمة من مصر

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى أرصفة المنطقة الحُرة مصراتة، باخرة نقل السيارات “GLOVIS SIGMA” التابعة للوكيل الملاحي الفلك المشحون، وعلى متنها 836 سيارة قادمة من مصر.

المنطقة الحرة مصراتة نشرت بيانات حديثة أوضحت فيها وصول مجموعة من السفن التجارية إلى أرصفة المينا، محملة بحاويات السلع والبضائع المتنوعة، وبحسب البيانات، وصلت السفينة “MSC MARITINA F” التابعة للوكيل الملاحي مديترينيان، وعلى متنها 106 حاويات تحوي البضائع المتنوعة قادمة من تركيا.

كما أشارت البيانات توقع إدارة الميناء وصول السفينة “MSC SAGITTARIUS F” التابعة للخـط الملاحي مديترينيان، وعلى متنها قرابة الـ300 حاوية بضائع وسلع متنوعة قادمة من إيطاليا.