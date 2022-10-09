غيث: تعديل سعر الصرف سيسري من 16 أكتوبر الجاري

قال عضو مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي مراجع غيث:” لا وجود لاجتماع للجنة القانونية بمصرف ليبيا المركزي سواء في الشرق أو في الغرب”

وأضاف غيث، في تصريحات صحفية، أن تعديل سعر الصرف سيسري من 16 أكتوبر الجاري حسب نص القرار الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي.

وتابع:” إذا لم يستجب «مركزي طرابلس» لتعديل سعر الصرف، فسنتخذ عدة إجراءات من شأنها تعميم العمل بالسعر الجديد”.

واستطرد:” منْ يعترض على القرار فعليه اللجوء للقضاء الليبي، ولن يجد مستندا يتكئ عليه في رفض تعديل السعر، لأن القرار جاء موافقا للقوانين المعمول بها”.