بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو لإجراء تحقيق سريع ومستقل بشأن كارثة صبراتة

طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة المتسببين في كارثة صبراتة إلى العدالة.

ودان ساباديل جوزيه، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «ما يبدو أنه قتل شنيع لأكثر من 15 مهاجرًا في صبراتة يوم الجمعة الماضي»، متابعًا: «نشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية في الأرواح البشرية. أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم».

الاتحاد الأوروبي: يجب الاستمرار في محاربة الشبكات الإجرامية

وبعدما انضم لدعوة البعثة الأممية بشأن إجراء تحقيق سريع حول الكارثة، شدد الدبلوماسي الأوروبي على ضرورة «الاستمرار في محاربة الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية لضمان إجراء «تحقيق سريع ومستقل وشفاف» وتقديم جميع الجناة المتورطين في الواقعة إلى العدالة، ووصفت الحادثة بأنها عملية «قتل شنيعة».

– شاهد في «هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

– انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

– البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتقديم الجناة في «حادثة صبراتة» إلى العدالة

وقالت البعثة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، إن الهجوم «تذكير صارخ بضعف الحماية» التي يعاني منها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، و«الانتهاكات الواسعة» لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وإجرامية «تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة»، مشيرة إلى أنه «ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين».

انتشال 15 جثة متفحمة من شاطئ صبراتة

ويوم الجمعة، انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة، 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب، إثر تلقيها بلاغًا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة، على ما أعلن فرع الجمعية عبر صفحته على «فيسبوك».

في الأثناء نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في صبراتة – لم تسمه – قولها إن «الجثث تعود لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة».