المريخ السوداني يصل بنغازي استعداد لملاقاة الأهلي طرابلس

العنوان-بنغازي

وصلت بعثة فريق المريخ السوداني، اليوم الأحد، إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي، استعداد لملاقاة الأهلي طرابلس يوم السبت المقبل، بملعب شهداء بنينا ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

من جانبها أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك عن تلقي إدارة النادي خطابًا من اتحاد كرة القدم الأفريقي كاف.

وجاءت في الرسالة “تلقت اللجنة التسييرية خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، بالسماح بدخول 5 آلاف مشجع في مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني”.

وخسر الأهلي طرابلس ذهابًا بهدفين أمام المريخ السوداني، ليراهن الأهلي طرابلس على مواجهة الإياب على ملعب بنينا لتعويض النتيجة الأولى.