الحداد يثمن دور أهالي الجنوب في تأمين الحدود

ليبيا- التقى رئيس الأركان العامة للجيش التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد الخميس، وفدًا من شيوخ قبائل الجنوب: (غدامس – غات – أوال – تهالا البركت – ايسين – العوينات – أوباري – تهالا مكنوسة)، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرياضة المهاري، وكذلك بعض رؤساء أندية المهاري والمهتمين والنشطاء برياضة سباقات المهاري.

الحداد أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان اهتمام الرئاسة بأهالي الجنوب، ودورهم المهم في تأمين الحدود الجنوبية.

وناقش اللقاء كيفية الاستفادة من هذه السباقات الرياضية، في تحقيق المصالحة والمحافظة على الأمن والأمان، والاستقرار ولم الشمل.

وتعهد رئيس الأركان العامة، بتقديم الدعم والمساعدة والتنسيق، وطرح المقترحات المتعلقة بتأمين الجنوب، وكذلك كل مايتعلق أو يساهم في تمكين الاتحاد الليبي لرياضة المهاري والأنشطة الرياضية الشعبية، لما لها من أهمية، والتي تحمل طابعًا تراثيًا ووطنيًا للهوية الليبية.

