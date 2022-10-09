شكشك: لا نملك صلاحيّات لمعاقبة المتّهمين بقضايا فساد

الوطن / رصد

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن العلاقة بين ديوان المحاسبة والسلطة التشريعية، منظّمة بنصّ القانون، معربًا عن فخره بمجلس النواب.

وأكّد شكشك في تصريحات صحفية تابعتها “الوطن”، أن الديوان قام بإرسال تقريره إلى مجلس النواب، وفي حال تمت دعوته إلى المجلس بشكل رسمي سيلبي الدعوة.

ونفى شكشك وجود أيّ صلاحيّات لديوان المحاسبة، تخوّله فرض عقوبات على المتّهمين بقضايا فساد، واصفاً العلاقة مع القضاء بـ”الممتازة”، وتابع: “نحن على تواصل دائم مع النيابات وجهات انفاذ القانون”

وأردف شكشك: “ينتهي شغل الديوان بمجرد إحالة قضية الفساد، ولا نتدخل في الإجراءات القضائية”.

وأشار إلى أن خسائر صندوق الاستثمار الداخلي بلغت 7 ملايين دينار، ورأس ماله انخفض من 9 إلى 3 مليار، فيما تجاوزت خسائر الشركات التابعة لصندوق الاستثمار الداخلي 20 مليون دينار، مضيفاً أن “رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات تولّى رئاسة 6 شركات أخرى تابعة وهو ما يعتبر فسادًا واضحًا.