شركة الكهرباء تشحن صندوق توزيع جديد للطاقة في مشروع الوادي الكبير

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، شحن صندوق توزيع جديد للطاقة بمشروع الوادي الكبير؛ وذلك بعد إنهاء فرق الصيانة التابعة لها أعمال التركيب.

الشركة أوضحت أن أعمال التركيب شملت تركيب مفتاح حجم 400 أمبير وصندوق توزيع جديد، إضافة إلى إجراء وصلة بحجم 95؛ لتخفيف الأحمال على الصندوق.، مشيرةً إلى أن كافة أعمال الصيانة تمت من قبل فرقك الموابل التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس.

وفي سياق ذي صلة، أفادت الشركة أن الفنيين والمهندسين التابعين إلى دائرة صيانة الجهد المتوسط غرب طرابلس، تمكنت من إنهاء بأعمال الكشف وتحديد العطب الحاصل على خط قصر بن غشير 2 – الهضبة، موضحةً أن فرق الصيانة تابعت المسار وحددت العطب وباشرت أعمال الصيانة فيه، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها للمحافظة على استقرار الشبكة.