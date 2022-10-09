صهد: فوجئنا بإلغاء البعثة الأممية اجتماعها اليوم مع أعضاء ملتقى الحوار في اللحظة الأخيرة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد:” فوجئنا منذ قليل بإلغاء البعثة الأممية اجتماعها مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي في اللحظة الأخيرة، بعدما وصل عدد من الأعضاء فعلا إلى مقر البعثة”.

وأكد صهد، في تصريحات صحفية:” تجاوز عدد الأعضاء المطالبين بعقد اجتماع، النصابَ القانونيَّ، وقد حددت البعثة اليوم الأحد موعدا للقاء ثم اعتذرت عنه فجأة”.

ولفت إلى أن التبرير الذي قدمته البعثة في نظري غير مقبول حتى وإن وعدت بتحديد موعد آخر”.

وتابع:” قد يضطر أعضاء لجنة الحوار إلى التنادي لعقد لقاء بعيدا عن ترتيبات البعثة الأممية؛ كونها ليست المرة الأولى التي يطالب الأعضاء بعقد اجتماع خاص بهم “.

واستطرد:” جاء لقاء اليوم الذي أجّل تلبيةً لطلب عدد من الأعضاء بعقد اجتماع لتدارس الخروق الجسيمة التي تُرتَكب سواء تلك المخالفة للاتفاق السياسي أو لخارطة الطريق المنجزة في تونس، بحسب القواعد الحاكمة لعمل ملتقى الحوار السياسي”.